4 فوائد لزيت الأرغان بينها صحة البشرة والشعر.. ثروة مغربية أصيلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شجرة الأرغان، والتي تعرف أيضًا بشجرة الحياة، من النباتات المهمة التي تشتهر بالحبوب الغنية بالزيت والمستخلصة من ثمارها، ووفقًا لليونسكو، فإن شجرة الأرغان هي نوع متوطن من الأشجار الغابية الموجودة في محمية المحيط الحيوي للأرغان في جنوب غرب المغرب.



زيت الأرغان المشهور عالميًا له تطبيقات متعددة وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة فهو غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية، وتم استخدامه لقرون عديدة في المغرب لغايات الطبخ والتجميل والأغراض الطبية، كما أن له دورا في تعزيز التنمية المستدامة للسكان المحليين وفي التخفيف من آثار تغير المناخ في المنطقة.

وتنمو الشجرة البرية في جنوب غرب المغرب كما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة وعلى مساحة تبلغ حوالي 740 ألف هكتار، وهي مناسبة تمامًا للتربة الجيرية والظروف شبه الصحراوية.

فوائد زيت الأرغان

زيت الأرغان هو زيت نباتي له قيمة كبيرة بفضل قيمته الغذائية والتجميلية العالية، ومن أهم فوائد زيت الأرغان التجميلية والصحية:

تحسين صحة البشرة والشعر

ذكرت هيئة الخدمات الطبية الوطنية الأمريكية أن زيت الأرغان يستخدم في المغرب منذ عدة قرون كزيت تجميلي للحفاظ على بشرة نقية وخالية من البثور الجلدية والندبات كما تم استخدامه في علاج الصدفية، والأكزيما، والتهاب الجلد، والجرب، ولشفاء الحروق والجروح، ومنع تساقط الشعر وجفافه.

تحسين صحة القلب

يحتوي زيت الأرغان في تركيبته من الأحماض الدهنية على 43-49٪ من حمض الأوليك، وهو من الدهون الصحية جدًا التي تشتهر بتأثيرها الإيجابي على صحة القلب حسب موقع مكتبة Wiley المتخصص بالأبحاث العلمية.

قد يقي من السكري

تشير بعض الدراسات التي نشرها موقع الأبحاث العلمية Pubmed على الحيوانات إلى أن زيت الأرغان قد يقلل من نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين للمساعدة في الوقاية من مرض السكري.

قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان

قد يبطئ زيت الأرغان نمو وتكاثر بعض الخلايا السرطانية، إذ أظهرت دراسة نشرها كذلك موقع الأبحاث العلمية Pubmed أن بعض مركبات زيت الأرغان قد منعت نمو خلايا سرطان البروستاتا بنسبة 50٪ مقارنة بعدم استخدامه.

وفي دراسة أخرى نشرها الموقع، أدى مزيج من زيت الأرغان وفيتامين "هـ" إلى زيادة معدل موت الخلايا في عينات خلايا سرطان الثدي والقولون.