منها الكدمات والتورم.. تعرف إلى أعراض تمزق العضلة الضامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--العضلة الضامة هي مجموعة من العضلات الموجودة في الجهة الداخلية للفخذ، ويمكن أن تتعرض هذه العضلة للإصابة أو التمزق إذا ما تعرضت للإجهاد أو الضغط الشديد الذي قد يكون غالبًا بسبب التمارين الرياضية ككرة القدم، وتمارين اللياقة البدنية، أو أي أنشطة أخرى تتطلب مجهودًا جسديًا، وذلك بحسب ما نشرته الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام عبر موقعها الإلكتروني.



ويمكن أن يظهر على المصاب بتمزق العضلة الضامة مجموعة من الأعراض، كما أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة عبر موقعها الإلكتروني:

ألم في منطقة الفخذ العُلوي وداخل الفخذ.

ألم عند جمع الساقين أو الركبتين معًا.

ألم عند رفع الركبة.

قد يكون ملمس الفخذ دافئًا.

ظهور كدمات أو تورم في منطقة الفخذ العُلوي أو داخل الفخذ.

صعوبة تحريك الساق في حالات متقدمة.

تشنجات في عضلات الفخذ الداخلية.

ويمكن لإصابة العضلات غير المعالجة أو التي يتم علاجها بشكل غير صحيح أن تصبح خطيرة، وتهدد صحة المريض. لذلك فإن التشخيص الصحيح للحالة، وتحديد سبب الإصابة أمر مهم للعلاج.

درجات تمزق العضلة الضامة

أما عن شدة الحالات وتفاوتها، فقد أشار المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية بالولايات المتحدة، أن ألم تمزق العضلة الضامة قد يتراوح بين ألم مستمر وحاد، وغالبًا ما يكون الألم أشد أثناء المشي أو تحريك الساق.

وقد يُصاب الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، بعدة أعراض من بينها:

الدرجة الأولى: قد تنتج عن الالتواء الطفيف مع الشعور ببعض الألم والحساسية.

قد تنتج عن الالتواء الطفيف مع الشعور ببعض الألم والحساسية. الدرجة الثانية: يرافقها الألم والحساسية وضعف العضلة وظهور الكدمات.

يرافقها الألم والحساسية وضعف العضلة وظهور الكدمات. الدرجة الثالثة: تنتج عن التمزق الشديد حيث غالبًا ما يكون هناك فقدان كامل لوظيفة العضلة وظهور الكدمات والشعور بالألم الشديد.



كيف يمكن التخفيف من ألم تمزق العضلة الضامة؟