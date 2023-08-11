منها التعب وفقدان الشهية.. هذه أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعد المغنيسيوم عنصرًا مهمًا لصحة العظام، وترتبط كثافة المعادن في عظام الإنسان بكميات المغنيسيوم التي يتناولها ويساعد المغنيسيوم في تقليل مخاطر كسور وهشاشة العظام لدى النساء الكبيرات في السن.

ووفقا لمكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة فإن أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة قد تشمل:

فقدان الشهية

الغثيان

القيء

التعب

الضعف

ومع تفاقم نقص المغنيسيوم، يمكن أن يحدث:

خدر ووخز

تقلصات وتشنجات عضلية

نوبات واضطراب في نظم القلب وتشنجات تاجية

تغيرات في الشخصية

استفراغ وغثيان

الارتعاش

إمساك

نقص كالسيوم الدم أو نقص بوتاسيوم الدم

وفي مراجعة أجريت عام 2019 بعنوان "الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية: فحص نقص المغنيسيوم"، لاحظ الباحثون أن انخفاض المغنيسيوم في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والرجفان الأذيني الذي يتسبب في عدم تناسق غرف القلب العلوية أثناء النبض.

أسباب نقص المغنيسيوم عند المرأة

وفيما يخصص أسباب نقص المغنيسيوم عند النساء، فيعد نقص المغنيسيوم بسبب انخفاضه في النظام الغذائي لدى الأشخاص الأصحاء أمرًا غير شائع ولكن تناول كميات منخفضة بشكل معتاد أو أو إدمان الكحول أو استخدام بعض الأدوية قد تكون أسباب محتملة لنقص المغنيسيوم.

كمية المغنيسيوم الموصى بتناولها للنساء

وعن كمية المغنيسيوم الموصى بتناولها للنساء فلقد نشر موقع جامعة هارفرد بهذا الشأن أن 310-320 مجم يوميًا من المغنيسيوم هي الكمية الموصى بها للنساء من عمر 19-51 عامًا. أما الحوامل فيحتجن حوالي 350-360 مجم يوميًا و310-320 مجم يوميا للمرضعات.

أما بالنسبة للمكملات الغذائية فقد ذكر الموقع أن الحد الأعلى به من مكملات المغنيسيوم هو الحد الأعلى منها فيما لو كانت ضمن النظام الغذائي إذا ما تم تناولها لوحدها، إذ يذكر أن الكمية الزائدة من المكملات تسبب بعض الأعراض مثل الإسهال والغثيان والتشنج على عكس المغنيسيوم الزائد المكتسب من الطعام إذ يعد آمنًا لأن الكلى تقضي على الكميات الزائدة في البول.

ويتواجد المغنيسيوم بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، ويضاف إلى منتجات غذائية أخرى، ويتوفر كمكمل غذائي، ويتواجد في بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة والملينات.