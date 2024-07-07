ما هي متلازمة “ألفا غال” الناجمة عن لدغة قراد..وما هي أعراضها؟

قد يكون مئات الآلاف من الأمريكيين لديهم إصابة بمرض تسببه لدغة حشرة القراد ما يُنتج عنه حساسية تجاه اللحوم، ولكنهم لا يعرفون ذلك. تنجم متلازمة ألفا غال عن لدغة حشرة قراد النجمة الوحيدة التي يتم التعرف عليها بواسطة نقطة بيضاء على ظهرها. يتسبب لعاب حشرة القراد لدى المصابين برد فعل سيء عند تناول اللحوم الحمراء، ولحم الخنزير، ولحم الضأن، وحتى الجيلاتين، أو منتجات الألبان. ويمكن لتلك الحالة أن تصيب جميع الثدييات، وليس البشر فقط. قد تشمل الأعراض آلام المعدة، والقيء، والإسهال، وحكة الجلد، وتورم الشفاه، أو الوجه أو الحلق.

