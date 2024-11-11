"الحليب البقري هو إحدى لعنات عصرنا الحالي.. إنّه عبارة عن سمّ في صورة شراب"، هذا ما قاله الدكتور كريم علي، وهو أخصائي في التغذية العلاجية، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وأوضح علي أن الحليب البقري يؤثر بشكل سلبي على صحة القولون والجلد. كما يزيد من خطر الإصابة بمختلف الأمراض المناعية. وبدلًا من ذلك، يُفضّل اللجوء إلى منتجات حليب الأغنام، والماعز، والإبل.

وتُعدّ هذه الأنواع سهلة الهضم، وخالية من بروتين الكازين البقري "القاتل"، الذي يتسبب بحدوث التهابات، ويرتبط من بعيد بأمراض السرطان، وفقًا لما ذكره علي.