أصبح التدخين اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025، محظورًا في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع في ميلانو، عاصمة المال والموضة في إيطاليا، مما يعني أن أي شخص يشعل سيجارة في الخارج يواجه غرامات تتراوح بين 41 دولارًا و249 دولارًا.

تمثل هذه الخطوة أشد حظر للتدخين في إيطاليا، حيث يدخن ما يقرب من ربع السكان، وفقًا لوزارة الصحة.

والاستثناء الوحيد هو عندما يكون الناس في أماكن معزولة على بعد 10 أمتار على الأقل من الأشخاص الآخرين.

الحظر، الذي لا يشمل السجائر الإلكترونية، هو جزء من حملة صارمة تركز أكثر على التلوث من الصحة، وفقًا لمجلس المدينة، الذي أقر مشروع قانون الهواء النظيف في عام 2020 والذي تضمن حظرًا صارمًا على التدخين، المسؤول عن 7٪ من جميع الانبعاثات في ميلانو وضواحيها.