يشرح الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لـ CNN، ما إذا كانت فطريات "الزومبي"، مثل تلك التي يصوّرها مسلسل HBO الرائج The Last of Us، يمكن أن تسيطر على البشرية أم لا. ويروي المسلسل قصة نهاية العالم على أيدي كائنات "الزومبي" التي تغذيها الفطريات. ويتساءل الكثير من الأشخاص عن إمكانية حدوث ذلك في الواقع.