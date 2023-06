قد تعتقد أن الكرنب الأخضر يحتاج إلى ساعات للطهي، لكن الشيف أدريان تشيتام، مؤلفة كتاب الطبخ Sunday Best: Cooking Up the Weekend Spirit Every Day، لديها فكرة عن كيفية تحضير أوراق الكرنب الخضراء، من دون طهي، كطبق جانبي لذيذ خلال الصيف.