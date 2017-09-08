القرضاوي للحكومات العربية: أنتم مسؤولون أمام الله عما يجري في بورما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— خاطب الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، الحكومات العربية والإسلامية قائلا "إنهم مسؤولون أمام الله" عما يجري في بورما ضد المسلمين.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للقرضاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إخواننا الروهينجا: تُحرق أجسادهم، وتقطع أعضاؤهم أحياء، لا لشيء إلا أنهم مسلمون، في زمن تخاذلت فيه الأمة عن نجدتهم، وتخلت حكوماتها عن نصرتهم!"

وتابع قائلا: "أصبح الروهينجا أيتاما على مائدة اللئام الذين تجردوا من مظاهر الإنسانية.. لـمثل هـذا يذوب القلب من كمد*إن كـان فـي القلبِ إسلام وإيمان.. لم نجد من الدول الكبرى، أو من دول العالم الإسلامي ما يكبح جماح هؤلاء المتعصبين من البوذيين، أو يسيطر على هذه الروح العدوانية الوحشية فيهم."

وأضاف: "أنادي الحكومات العربية والإسلامية فهم مسؤولون أمام الله تعالى عن إخوانهم المقهورين في بورما، فسيحاسبهم سبحانه على هذا التخاذل في الدفاع عنهم."

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