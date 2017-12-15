بالصور.. "حسناوات" بالشرطة الروسية مع اقتراب مونديال 2018
بالصور.. "حسناوات" بشرطة روسيا
العالم
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمنخرطات في سلك الأمن الروسي، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لبطولة كأس العالم 2018، وفيما يلي نستعرض لكم صورا وتعليقات انتقيناها لكم من موقع الشرطة الروسية على انستغرام.
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