حملة الأربعاء الأبيض.. احتجاج نساء إيران على الحجاب القسري

الأربعاء الأبيض.. إيرانيات ضد الحجاب القسري

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و54 دقيقة.
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نساء إيران يخلعن حجاباتهن في الأماكن العامة احتجاجاً على قانون الحجاب القسري بحملة تدعى “الأربعاء الأبيض”.

(CNN)-- ظهرت صور جريئة على وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من النساء يخلعن الحجاب ويحملنه على عصا. انتشر هذا النوع من الاحتجاج بعد إطلاق سراح أول امرأة خلعت حجابها وسط مظاهرات معارضة للنظام، الأحد. 

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