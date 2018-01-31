حملة الأربعاء الأبيض.. احتجاج نساء إيران على الحجاب القسري

(CNN)-- ظهرت صور جريئة على وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من النساء يخلعن الحجاب ويحملنه على عصا. انتشر هذا النوع من الاحتجاج بعد إطلاق سراح أول امرأة خلعت حجابها وسط مظاهرات معارضة للنظام، الأحد.