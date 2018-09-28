مهرجان الجونة السينمائي... جدل حول صاحب الفكرة الأصلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدل واسع يتعلق بمهرجان الجونة السينمائية وصاحب الفكرة الأساسي، ما دفع الشركة المنفذة للمهرجان إلى إصدار بيان رسمي ردا على ما تم تداوله.

القضية بدأت بتغريدة نشرها المخرج المصري محمد خضر اتهم فيها ثلاثة من القائمين على مهرجان الجونة بسرقة الفكرة ونسبها لأنفسهم.



خير نشر لاحقا صورتين لما يبدو أنه "فريق عمل مهرجان الجونة"، والاختلاف بينهما هو اقتطاع صورته من إحداها، معلقا عليها بالقول إنهم كانوا قادرين على إخراجه من الشركة، فهل سيفشلون في إخراجه من الصورة؟

اللي هايخليكو تنصبوا على شريككم وتتفقوا عليه وتطلعوه بره الشركة مش هايخليكم تعرفوا تعملوا crop لصورة؟ طاب كنتوا تشيلوا أيدي على الأقل.. ربنا يديكم على قد نيتكم Posted by Kheidr Mohamed Kheidr on Friday, September 21, 2018

واختتم محمد خير تصريحاته بنشر فيديو يخرج فيه عن صمته ويروي القصة كما جرت من وجهة نظره، والأسباب التي دفعته للانتظار حتى اليوم للحديث علنا.

خروجي عن صمتي (مهرجان الجونة) Posted by Kheidr Mohamed Kheidr on Wednesday, September 26, 2018

التصريحات هذه أثارت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما دفع الممثلة المصرية بشرى، وهي إحدى القائمين على مهرجان الجونة السينمائي إلى نشر بيان رسمي صادر عن شركة The Festival ردا على ما قيل.

وفي خضم كل ذلك، نشر نجيب ساويرس عبر حسابه على تويتر تغريدة يؤكد فيها أنه ليس طرفا في هذا الخلاف أبدا.