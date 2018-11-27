محمد صلاح يغرد عن القطط والكلاب بعد جدل حول تصديرها بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد حالة من الجدل أثيرت في البلاد بشأن ما تردد حول تصدير القطط والكلاب، غرد نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بشأن الأمر.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال صلاح، الثلاثاء، إنه "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث"، خاتما بوسم عنوانه "#لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات".

يشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية قد نفت ما تداولته عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الأنباء عن اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول أخرى بالخارج، حسب موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية.

ونقلت الصحيفة قول الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة المصرية، إن "عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضي المصرية يتم عبر الموانئ والمطارات طبقا للأعراف والنظم الدولية، وعند دخول أي حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحبه جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض".

وأضاف أن "أي حيوان يدخل البلاد لابد من مصاحبته بشهادة تفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك الأمر عند الخروج يكون لكل حيوان جواز سفر خاص به، ويصدر له أيضا شهادة صحية بعد أخذ عينة للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار، وكذلك يتم تحصينها"، حسب قوله.

وذكر أن "ذلك الأمر ينطبق على التربية الشخصية حتى كلبين أو قطتين على الأكثر"، مشيرا إلى أنه "في حال وجود أكثر من كلبين بصحبة راكب لا يتم السماح له بخروجهما من البلاد، إلا بعد الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن".