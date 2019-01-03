ماذا قال عمرو أديب عن تركي آل الشيخ واستلامه "الترفيه" بالسعودية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طالب الإعلامي المصري، عمرو أديب، متابعة العمل الذي يقوم به تركي آل الشيخ، مؤكدا أن لديه ثقة كبيرة في النجاح الذي سيحققه بعد تعيينه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وقال أديب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "اول اجتماع لتركى ال الشيخ مع هيئه الترفيه. بالتوفيق ان شاء الله وثقتى كبيره انه سيحقق نجاح ضخم هو رجل طموح ومجتهد في عمله. تابعوا عمل الرجل اولا ثم اسالوا ما هو الترفيه".

وفي تغريدة سابقة قال الإعلامي المصري في الـ27 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي: "غير تركى ال الشيخ وجه الرياضة السعودية واعطاها سمعه عالميه وحقق الكثير من الانجازات. ويغادر الرياضة لموقع جديد يحقق فيه طفره جديده ونجاح متوقع بضيف فيه للملكة ولنفسه رصيدا اضافيا من النجاح".

ويذكر أن تركي ال الشيخ كشف النقاب عن بدء العمل على إقامة برنامج المسابقات الشهير "الحصن" في وقت قريب بالعاصمة السعودية، الرياض، وبدأ باجتماعات لمناقشة الخطط المستقبلية لروزنامة الفعاليات ولقاء أبرز المستثمرين في مجال الترفيه ومنسوبي ومنسوبات الهيئة.