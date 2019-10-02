ما هو القرار الذي اتخذه سميح ساويرس وساهم في نجاح شركته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علَق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على ما أثير حول استضافة صحفي إسرائيلي خلال مهرجان الجونة السينمائي الذي نُظم في نهايات سبتمبر/أيلول الماضي في مصر.

تعليق ساويرس جاء لدى رده على سؤال طرحه أحد متابعيه بشأن ما قاله عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي مصطفى بكري عن استضافة مهرجان الجونة لصحفي إسرائيلي.

وقال ساويرس: "أولا هو عربى فلسطيني ثانيًا محدش يعرف جواز سفره ايه ثالثا هو جه لوحده.. رابعًا أنا مبردش على الأخ ده (يقصد مصطفى بكري) بصفة عامة".

وكان مصطفى بكري كتب عبر حسابه في تويتر: "نجيب ساويرس يستضيف مقدم برامج اسرائيلي في مهرجان الجونة ويطلب منه التصوير مع الفنانين دون أن يعرفهم بنفسه، وهو المأزق الذي وقع فيه محمد هنيدي - كده برضه يا نجيب تخدع الفنانين وتدعو الصهاينة لمهرجان الجووووونة".

تغريدة بكري جاءت في معرض تعليقه على تغريدة كتبها أحد مُعجبي الفنان المصري محمد هنيدي، قائلا إن الشخص الذي ظهر معه في إحدى الصور على هامش المهرجان هو "شادي بلان مقدم برامج إسرائيلي".

وهو ما دفع هنيدي وقتها للقول: "أنا ماعرفش مين أصلا ده .. أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك".

وأصبح مهرجان الجونة السينمائي الدولي علامة على خارطة مهرجانات السينما منذ انطلاقه العام الماضي في مدينة الجونة، وهي عبارة عن منتجع سياحي على ساحل البحر الأحمر. وفي 1990، قامت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، المملوكة لأفراد من عائلة ساويرس، بتطوير مجموعة من جزر المنطقة ضمن مشروعاتها السياحية.