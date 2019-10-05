دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت محادثة منسوبة إلى مدونة الموضة والفانشونستا الكويتية، فوز الفهد، حالة من الجدل في السعودية، بعد ما قيل إنها هاجمت المملكة وشعبها لدى حديثها مع إحدى متابعاتها السعوديات.

البداية كانت عبر تداول فيديو لمحادثة منسوبة باعتبارها جرت بين الفهد ومواطنة سعودية عبر شبكة انستغرام، أظهرت أن الفاشونستا الكويتية وصفت الشعب السعودي بأنه "منافق" عندما اتهمتها الأخير بالترويج لمنتجات تجميل "مغشوشة".

المحادثة دفعت سعوديين إلى التغريدة بكثافة عبر وسم " #فوز_الفهد_تسب_السعودية "، واعتبر بعضهم أن "كل من بغى شهرة سب بس المشكلة ما يتعلمون أن اللي يسب يدخل مزبلة التاريخ ويأخذونه رايح جاي"، فيما دعا آخرون إلى محاسبتها إذا ثبت صحة ما نٌسب إليه.

ودافع آخرون عن فوز الفهد، وقالت إحدى المُغردات عبر الوسم: "يا بنات ما ينفع تسبون وحدة ما قالت هالكلام بلسانها! ومو متأكدين إنها هي". وشرح بعضهم كيف يمكن أن يتم "فبركة المحادثات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما ذهب فريق ثالث إلى اللعب على وتر الأزمة السياسية ما بين قطر والسعودية، وقال أحدهم: "طيب هالبنت بتحب قطر ودايمًا مع قطر ليش بناتنا يحبنها ودايما يحضرن فيديوهات المكياج حقها شوف وش اتقول يا بنات السعوديه عن دولتنا العظيمة".

في المقابل، ردت فوز الفهد عبر حسابها في سناب شات، قائلة إن ما حدث "مُفبرك وفوتوشوب" من قبل "إنسان تافه"، مؤكدة أنها ليست طريقتها في الحديث مع الآخرين.

وأضافت الفهد أن التوقيت المشار إليه في المحادثة ليس له علاقة برمز انستغرام، الذي يتابعها عبره قرابة 3 ملايين شخص.

وأوضحت الفاشونستا: "اللي يتابعني يعرفني زين ويعرف أسلوبي وقبل لا يكبر الموضوع قلت أناقشه.. أكن كل الحب والتقدير للشعب السعودي وهالكلام ما بدر مني ولا رح يبدر مني عن أي شعب أو دولة... واللي يعرف محامي زين وقوي بالسعودية يبلغني".