دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفى أردنيون بزيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى منطقة الباقورة الحدودية بعد يوم من إعلانه استعادة "السيادة الكاملة" عليها من إسرائيل، إضافة إلى منطقة الغمر.

وأبلغ الأردن الجانب الإسرائيلي رغبته بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالمنطقتين قبل عام في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018، فيما انتهى العمل بهما رسميًا الأحد.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي إن الأردن استخدم حقه القانوني الذي أقرته اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية، وأضاف: "اتخذنا قرارًا وطنيًا يخدم مصالحنا ونفذناه باستخدام الحق القانوني".

وأوضح الصفدي أن المملكة ستحترم الملكيات الخاصة الموجودة في منطقة الباقورة والتي تعود لإسرائيليين هناك دون بيان عددها.

وقال وزير الخارجية الأردني ردًا على سؤال لـ CNN: "أبلغناهم (الجانب الإسرائيلي) أننا لسنا بحاجة للتمديد، الملحقان الآن جزء من الماضي ونحن اليوم أمام واقع جديد".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الاحتفاء والفرحة بين الأردنيين، وكتبوا العديد من التعليقات حول زيارة الملك إلى "الباقورة المستعادة"، وقيامه بالصلاة على أرضها رفقة ولي العهد الحسين بن عبدالله والقوة المرافقة لهما.