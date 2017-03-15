دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — إبل للسباقات يصل سعرها إلى 9.5 مليون دولار وكلفة شهرية بأكثر من 1300 دولار لتربيتها وسباقات تصل جوائزها إلى مليوني دولار، أهلاً بكم إلى عالم سباقات الإبل في الخليج.