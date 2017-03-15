أسعارها تصل إلى 9.5 مليون دولار وجوائز بمليوني دولار.. أهلاً بكم إلى سباقات الإبل في الخليج

أهلاً بكم إلى سباقات الإبل في الخليج

رياضة
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
الإمارات العربية المتحدةحيواناتدبيدول الخليجرياضة
2:05

كلفة شهرية بأكثر من 1300 دولار لتربيتها وسباقات تصل جوائزها إلى مليوني دولار، أهلاً بكم إلى عالم سباقات الإبل في الخليج.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — إبل للسباقات يصل سعرها إلى 9.5 مليون دولار وكلفة شهرية بأكثر من 1300 دولار لتربيتها وسباقات تصل جوائزها إلى مليوني دولار، أهلاً بكم إلى عالم سباقات الإبل في الخليج.

الإمارات العربية المتحدةحيواناتدبيدول الخليجرياضة