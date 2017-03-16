إنجاز لشابة سعودية.. 9 ساعات سباحة ورقم قياسي في دبي لأجل اللاجئين السوريين

إنجاز لسعودية.. 9 ساعات سباحة ورقم قياسي بدبي

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آخر تحديث منذ53 دقيقة.
السعوديةاللاجئون السوريوندبي
2:59

24 كيلومترا قطعتها السباحة وطبيبة الأسنان السعودية مريم بن لادن خلال 9 ساعات!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قطعت السبّاحة وطبيبة الأسنان السعودية مريم بن لادن قناة دبي المائية التي تمتد على 24 كيلومترا، خلال 9 ساعات و10 دقائق فقط، لتكون أول امرأة تحقق هذا الإنجاز. السباحة في قناة دبي وقبلها في نهر التايمز والقناة الإنجليزية ومضيق هيليسبونت التركي كلها كانت تحديات خاضتها مريم بن لادن في سبيل قضية اللاجئين السوريين.

السعوديةاللاجئون السوريوندبي