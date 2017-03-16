دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قطعت السبّاحة وطبيبة الأسنان السعودية مريم بن لادن قناة دبي المائية التي تمتد على 24 كيلومترا، خلال 9 ساعات و10 دقائق فقط، لتكون أول امرأة تحقق هذا الإنجاز. السباحة في قناة دبي وقبلها في نهر التايمز والقناة الإنجليزية ومضيق هيليسبونت التركي كلها كانت تحديات خاضتها مريم بن لادن في سبيل قضية اللاجئين السوريين.