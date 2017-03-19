أبطال "دو" الصغار يختتمون الموسم الثاني في دبي

أبطال "دو" الصغار يختتمون الموسم الثاني بدبي

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و37 دقيقة.
الإمارات العربية المتحدةدبيرياضةكرة القدم
1:45

أسدل الستار، مساء السبت، على الموسم الثاني من منصة أبطال "دو" في حلبة التزلج بدبي مول.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسدل الستار، مساء السبت، على الموسم الثاني من منصة أبطال "دو" في حلبة التزلج بدبي مول.  وشهد الحفل الختامي حضور النجم الإسباني كارلوس بويول ومواطنه ميشيل سلغادو، إذ خاض اللاعبان مباراة في مواجهة بعضهما تفوق فيها بويول بهدفين نظيفين.

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