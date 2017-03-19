دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال نجم برشلونة ولاعب كرة القدم السابق، كارليس بويول، إن عمل الحكام صعب للغاية، وذلك رداً على سؤاله عن رأيه في اعتراضات بيكيه على معاملة التحكيم لبرشلونة، مشيراً إلى أنه لا يتحدث عن التحكيم. وعند التطرق إلى رأيه عن أفضل لاعب في تاريخ برشلونة، أشار بويول إلى أن ميسي هو الأفضل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، وليس في برشلونة فقط، مضيفاً أنه فخور بلعبه جوار ميسي لسنوات.