دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل عام فقط لم يكن أروغيت قد دخل سابقاً إلى مضمار سباق، والآن فاز الخيل بجوائز تقدر بـ17 مليون دولار، وهذا أكثر مما حققه أي خيل آخر .وبالنسبة للشيخ محمد بن راشد فإن الحصول على أفضل الخيول في دبي كان هدفه عندما أسس كأس دبي العالمي للخيول في 1996.