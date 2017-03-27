دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل عام فقط لم يكن أروغيت قد دخل سابقاً إلى مضمار سباق، والآن فاز الخيل بجوائز تقدر بـ17 مليون دولار، وهذا أكثر مما حققه أي خيل آخر .وبالنسبة للشيخ محمد بن راشد فإن الحصول على أفضل الخيول في دبي كان هدفه عندما أسس كأس دبي العالمي للخيول في 1996.
رؤية محمد بن راشد تستقطب العالم إلى دبي
رؤية محمد بن راشد تستقطب العالم إلى دبي
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
1:56
بالنسبة للشيخ محمد بن راشد فإن الحصول على أفضل الخيول في دبي كان هدفه عندما أسس كأس دبي العالمي للخيول في 1996.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.