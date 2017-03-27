رؤية محمد بن راشد تستقطب العالم إلى دبي

رؤية محمد بن راشد تستقطب العالم إلى دبي

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
الشيخ محمد بن راشددبيخيولسباقاتالإمارات العربية المتحدة
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بالنسبة للشيخ محمد بن راشد فإن الحصول على أفضل الخيول في دبي كان هدفه عندما أسس كأس دبي العالمي للخيول في 1996.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل عام فقط لم يكن أروغيت قد دخل سابقاً إلى مضمار سباق، والآن فاز الخيل بجوائز تقدر بـ17 مليون دولار، وهذا أكثر مما حققه أي خيل آخر .وبالنسبة للشيخ محمد بن راشد فإن الحصول على أفضل الخيول في دبي كان هدفه عندما أسس كأس دبي العالمي للخيول في 1996.

الشيخ محمد بن راشددبيخيولسباقاتالإمارات العربية المتحدة