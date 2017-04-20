(CNN)-- تسببت صورة لسيرينا ويليامز بضجة على الانترنت. فقد كتبت لاعبة التنس الشهيرة تحتها “20 أسبوعاً”، ما تسبب بشكوك حول حملها. إلا أن ويليامز حذفت الصورة في ذات اليوم، ثم أكدت لـCNN في وقت لاحق خبر حملها.