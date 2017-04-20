بعد حذفها للصورة.. سيرينا ويليامز تؤكد حملها لـCNN

بعد حذفها للصورة.. سيرينا ويليامز تؤكد حملها

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و58 دقيقة.
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1:16

لاعبة التنس الشهيرة، سيرينا ويليامز، تؤكد حملها لـCNN. 

(CNN)-- تسببت صورة لسيرينا ويليامز بضجة على الانترنت. فقد كتبت لاعبة التنس الشهيرة تحتها “20 أسبوعاً”، ما تسبب بشكوك حول حملها. إلا أن ويليامز حذفت الصورة في ذات اليوم، ثم أكدت لـCNN في وقت لاحق خبر حملها. 

سيرينا ويليامزكرة التنسالتنسرياضة نسائيةنساء ناجحات