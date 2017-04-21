(CNN)--تشافي هيرنانديز أو أحد أفضل لاعبي كرة القدم الذين عرفهم التاريخ، لكن من سيقوم هو باختيارهم ليكونوا في فريقه المفضل؟ تعرف على ذلك من خلال الفيديو.في التسارع؟ لا أعرف. ربما غاريث بيل حالياً على سبيل المثال.