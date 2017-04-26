أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— مان كاور هي بطلة سباق 100 متر جري من الهند، وقد فازت مؤخراً في سباق "ألعاب أسياد العالم" في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا. هذا ليس إنجازاً سيئاً على الإطلاق بالنسبة لشخص بعمر 101 عام.
سيدة بعمر 101 عام تفوز ببطولة 100 متر جري
سيدة بعمر 101 عام تفوز ببطولة 100 متر جري
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و17 دقيقة.
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تحب مان كاور الجري، وهي جيدة في ذلك: 17 ميدالية ذهبية في مسيرتها. لكن هناك أمر يجب أن تعرفوه عنها، فعمرها هو 101 عام!
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