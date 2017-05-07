"الطفل المعجزة" يحلم باللعب لمنتخب سوريا.. ووالده لـCNN: "الواسطة" قد تمنعه

والد الظاهر: حلمه اللعب للمنتخب وأخشى الواسطة

رياضة
آخر تحديث الأحد, 07 مايو/أيار 2017; 07:23 (GMT +0400).
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لاعبه المفضل هو كريستيانو رونالدو رغم أنه معجب جدا بميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يطمح الطفل السوري الموهوب أحمد الظاهر، بالوصول إلى أكبر الأندية الأوروبية ومقارعة نجوم الكرة العالميين، مستغلا موهبته التي أبهرت العالم خلال الفترة الماضية، كما يحلم الظاهر، الملقب بـ"الطفل المعجزة"، بتمثيل المنتخب السوري لكن عائلته تخشى من "الواسطة"، والتي قد تمنعه من اللعب أساسيا مع منتخب بلاده، حسبما أكد والده في مقابلة أجراها مع CNN بالعربية.

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