دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يطمح الطفل السوري الموهوب أحمد الظاهر، بالوصول إلى أكبر الأندية الأوروبية ومقارعة نجوم الكرة العالميين، مستغلا موهبته التي أبهرت العالم خلال الفترة الماضية، كما يحلم الظاهر، الملقب بـ"الطفل المعجزة"، بتمثيل المنتخب السوري لكن عائلته تخشى من "الواسطة"، والتي قد تمنعه من اللعب أساسيا مع منتخب بلاده، حسبما أكد والده في مقابلة أجراها مع CNN بالعربية.