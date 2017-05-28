جولة على متن القارب الشراعي الأكثر تطورا في العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فريق لاند روفر بار يبحث عن المنافسة في بطولة كأس أمريكا ضد حاملي اللقب فريق أوراكل الأمريكي، ولكن لهزيمة الأفضل تحتاج إلى الأفضل. إليكم القارب الشراعي الأكثر تطورا في العالم.