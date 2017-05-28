جولة على متن القارب الشراعي الأكثر تطورا في العالم

جولة على متن القارب الشراعي الأكثر تطورا

رياضة
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
رياضةتكنولوجياأمريكاسفن
1:24

تفوق سرعة قارب لاندروفر بار الشراعي الـ 100كيلومتر في الساعة وأشرعته تعطيه مظهر الطائر.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فريق لاند روفر بار يبحث عن المنافسة في بطولة كأس أمريكا ضد حاملي اللقب فريق أوراكل الأمريكي، ولكن لهزيمة الأفضل تحتاج إلى الأفضل. إليكم القارب الشراعي الأكثر تطورا في العالم.  

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