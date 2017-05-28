أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فريق لاند روفر بار يبحث عن المنافسة في بطولة كأس أمريكا ضد حاملي اللقب فريق أوراكل الأمريكي، ولكن لهزيمة الأفضل تحتاج إلى الأفضل. إليكم القارب الشراعي الأكثر تطورا في العالم.
جولة على متن القارب الشراعي الأكثر تطورا في العالم
جولة على متن القارب الشراعي الأكثر تطورا
رياضة
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
1:24
تفوق سرعة قارب لاندروفر بار الشراعي الـ 100كيلومتر في الساعة وأشرعته تعطيه مظهر الطائر.
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