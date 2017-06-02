شاهد.. مواجهة الحسم التاريخي بين ريال مدريد ويوفنتوس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي ريال مدريد الإسباني، السبت، مع يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ولكن هذه المباراة لن تحسم فقط دوري الأبطال، بل ستكون أيضا حاسمة لتاريخ المواجهات بين الفريقين.