صراع الزعامة بين العين والهلال والأهلي يواجه بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوفعت قرعة الدور ربع نهائي القسم الغربي من بطولة دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي في مواجهة العين الإماراتي، في وقت سيلتقي الأهلي السعودي بنظيره بيرسوبوليس الإيراني، وسيلاقي غوانجزو الصيني مواطنه شنغهاي، وسيلعب أراوا ريدز الياباني بمواطنه كاوازاكي فرونتال، في ربع نهائي القسم الشرقي للقارة.

وستقام مباراة الذهاب بين العين والهلال على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، في 21 أغسطس/آب، في حين ستلعب مباراة الإياب في العاصمة السعودية، الرياض، في 11 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

بالمقابل، سيعتبر الفريق الإيراني مضيفا في مباراته الأولى، في 22 أغسطس/آب، في حين ستعتبر مباراة الإياب على أرض الأهلي السعودي في 12 سبتمبر/أيلول،إذ تلعب المباريات التي تجمع الأندية السعودية بنظيرتها الإيرانية على أرض محايدة.

أما في القسم الشرقي، فسيلاقي غوانجزو الصيني نظيره شنغهاي في قمة مباريات الكرة الصينية، إذ ستقام المباراة الأولى على أرضية ملعب شنغهاي في 22 أغسطس/آب، في حين ستلعب مباراة الإياب على أرض غوانجزو في في 12 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

بالمقابل، وقع أراوا ريدز الياباني في مواجهة مواطنه كاوازاكي، إذ ستلعب مباراة الذهاب على أرض كاوازاكي في 23 أغسطس/آب، في وقت ستلعب فيه مباراة الإياب على أرضية ملعب أراوا ريدز الياباني في 13 سبتمبر/أيلول.