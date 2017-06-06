بعد مقاطعة قطر.. نجوم التحليل والتعليق يتركون "Bein Sports"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنهى نجم الكرة السعودية السابق والمحلل الرياضي، نواف التمياط، عمله كمحلل في قنوات "Bein Sports" القطرية، كما اتخذ نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسام "ميدو" والمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي نفس الموقف، وذلك على خلفية مقاطعة السعودية والإمارات ومصر لقطر.

وكتب التمياط عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "بكل الود أودع زملائي وأصدقائي في بي إن سبورتس وأهل قطر الطيبين متمنيا لهم التوفيق".

أما ميدو فكتب في وقت سابق عبر حسابه الرسمي أيضا "اليوم فقط أعتذر عن عدم الاستمرار في العمل بمجموعة قنوات بين إن سبورتس"، حسب تعبيره.

من جانبه، كتب المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عبر حسابه الرسمي على تويتر "تنفيذا لتعليمات الوطن وقيادته أعلن انتهاء تعاوني مع قنوات البي إن سبورتس داعيا المولى عز وجل أن تكون "أزمة الأشقاء" سحابة صيف عابرة وتنقشع".

يذكر أن الإمارات كانت قد قامت بحجب قنوات "Bein Sports" القطرية، وذلك على إثر المقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها مع السعودية ومصر وعدد من الدول العربية على قطر.

بكل الود أودع زملائي واصدقائي في بي إن سبورتس وأهل قطر الطيبين متمنيا لهم التوفيق . — نواف التمياط (@altemyat) June 6, 2017

تنفيذا لتعليمات الوطن وقيادته أعلن إنتهاء تعاوني مع قنوات البي ان سبورتس، داعيا المولى عزوجل أن تكون" أزمة الاشقاء "سحابة صيف عابرة وتنقشع . — علي سعيد الكعبي ☆ (@AlkaabiAs) June 6, 2017