كيف ستؤثر مقاطعة قطر على تنظيمها لكأس العالم 2022؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أزمة اتهام اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بعدم توفير حياة كريمة للعاملين في ملاعب المونديال، تواجه استضافة قطر لهذا المحفل الكروي العالمي عقبة أخرى، بعد أن قامت عدة دول عربية وعلى رأسها السعودية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، الإثنين، فكيف ستؤثر هذه المقاطعة على مونديال 2022؟

واجهت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 تهمة اضطهاد العمال الذين يساهمون في إنشاء ملاعب المونديال قبل أشهر قليلة، فقد تم اتهامها بعدم توفير مساكن مناسبة لهم وحجز وثائقهم الشخصية وعدم السماح لهم بمغادرة البلاد.

أما اليوم، فتواجه قطر مقاطعة من دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر واليمن وليبيا، فقد قامت هذه الدول بقطع العلاقات الدبلوماسية عبر سحب السفراء وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الرحلات القادمة والعائدة من قطر بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى ضدها.

وعلى صعيد متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه أجرى "اتصالا استثنائيا" مع اللجنة المنظمة لكأس العالم دون أن يكشف عن تفاصيل هذا الاتصال أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها على خلفية التطورات الراهنة.

وفي حال استمرت هذه المقاطعة، ستواجه قطر مشاكل عدة، مثل صعوبة تنقل المشجعين إلى البلد المضيف للبطولة، بالإضافة إلى العوائق التي ستواجهها اللجنة المنظمة والعاملين على تنظيم المحفل العالمي.