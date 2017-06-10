شاهد.. نيمار يسجل هدفاً بمرمى فوق مبنى مرتفع شاهد.. نيمار يسجل هدفاً بمرمى فوق مبنى مرتفع رياضة آخر تحديث منذ 3 ساعات و41 دقيقة. نيماررياضة كرة القدمغرائبنجوممشاهير شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:08 هدف رائع لنيمار في برنامج "جيمي كميل لايف" نيماررياضة كرة القدمغرائبنجوممشاهير شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"sp-100617-neymar-wonder-goal-jimmy-kimmel-live-fc-barcelona","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/06/10","rs_flag":"prod","section":["sport","sport:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.