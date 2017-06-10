شاهد.. نيمار يسجل هدفاً بمرمى فوق مبنى مرتفع

شاهد.. نيمار يسجل هدفاً بمرمى فوق مبنى مرتفع

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و41 دقيقة.
نيماررياضة كرة القدمغرائبنجوممشاهير
1:08

هدف رائع لنيمار في برنامج "جيمي كميل لايف"

نيماررياضة كرة القدمغرائبنجوممشاهير