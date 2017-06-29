أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسلقت مجموعة من النساء جبل كليمنجارو في تنزانيا، ووصلن إلى ارتفاع يبلغ حوالي 19 ألف قدم (5.8 ألف كيلومتر)، لكسر رقم قياسي في "أعلى مباراة كرة قدم"، بهدف إلقاء الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين في الرياضة.
مباراة نسائية من أجل المساواة على ارتفاع 6 آلاف متر
مباراة نسائية للمساواة على ارتفاع 6 آلاف متر
رياضة
آخر تحديث الخميس, 29 يونيو/حزيران 2017; 07:05 (GMT +0400).
1:15
تسلقت مجموعة من النساء جبل كليمنجارو في محاولة لكسر رقم قياسي عالمي..
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.