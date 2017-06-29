مباراة نسائية من أجل المساواة على ارتفاع 6 آلاف متر

مباراة نسائية للمساواة على ارتفاع 6 آلاف متر

رياضة
آخر تحديث الخميس, 29 يونيو/حزيران 2017; 07:05 (GMT +0400).
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1:15

تسلقت مجموعة من النساء جبل كليمنجارو في محاولة لكسر رقم قياسي عالمي..

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسلقت مجموعة من النساء جبل كليمنجارو في تنزانيا، ووصلن إلى ارتفاع يبلغ حوالي 19 ألف قدم (5.8 ألف كيلومتر)، لكسر رقم قياسي في "أعلى مباراة كرة قدم"، بهدف إلقاء الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين في الرياضة.

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