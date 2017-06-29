مباراة نسائية من أجل المساواة على ارتفاع 6 آلاف متر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسلقت مجموعة من النساء جبل كليمنجارو في تنزانيا، ووصلن إلى ارتفاع يبلغ حوالي 19 ألف قدم (5.8 ألف كيلومتر)، لكسر رقم قياسي في "أعلى مباراة كرة قدم"، بهدف إلقاء الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين في الرياضة.