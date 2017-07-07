رئيس لجنة الحكام المصرية لـCNN: نجحنا في تطبيق تقنية الفيديو بطريقة مختلفة عن "فيفا"

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة ، مصر (CNN)-- أبدى عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم المصري، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، عصام عبد الفتاح، سعادته الشديدة بنجاح تجربة حكم الفيديو، التي بدأ تطبيقها في الدوري الممتاز إعتبارا من الجولة الأخيرة للموسم الحالي، وتم تطبيقها بطريقة مصرية خالصة ومختلفة عن تجربة الفيفا، بحسب ما قاله لـ CNN .

وكان هذا نص الحوار:

ما تقييمك لتجربة حكم الفيديو التي تطبيقها في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز؟

نجحت بشكل كبير، وأبدى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، سعادته بالتجربة، خاصة وأننا طبقناها بطريقة مختلفة عن طريقة الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ونجحت بشكل كبير في لقاء الشرقية ومصر المقاصة، بعد أن إحتسب حكم الفيديو ضربة جزاء لفريق الشرقية لم يحتسبها حكم اللقاء، كما اعترض فريق أسوان على الحكم بداعي وجود ضربة جزاء، وأكد حكم الفيديو أن الكرة لم تلمس يد لاعب فريق وادي دجلة، كما أن هناك إنذار في لقاء الداخلية وطنطا أحتسب عن طريق حكم الفيديو، لذا أرى أن تجربة حكم الفيديو نجحت بشكل كبير جدا.

ما هو الفارق بين التجربة المصرية وتجربة الفيفا؟

يكلف وجود حكم الفيديو في الفيفا 10 ألاف دولار، وهو مبلغ كبير للغاية لا نستطيع تحمله ومستحيل أن نطبقه في مصر، ما صنعناه في مصر تجربة مصرية خالصة بدون تكلفة سوى المقابل المادي الذي سيتقاضاه حكم الفيديو فقط، بالإضافة الى السرعة الموجودة في الطريقة المصرية حتى أن البعض لا يلفت نظره أن المباراة توقفت، كما أن الحالة المصرية مختلفة في أن الحكم ليس مجبرا على الخروج من الملعب لمشاهدة اللقطة المشكوك في صحتها ويأخذ بقرار حكم الفيديو.

لماذا يتكلف حكم الفيديو 10 ألاف دولار في مباريات الفيفا ؟

في الفيفا هناك 12 شاشة لحكم الفيديو لمتابعة 20 كاميرا تنقل بها المباراة الواحدة، مخرج اللقاء ينقل بكاميرا خاصة لحكم الفيديو للشاشات الموجودة في غرفة حكم الفيديو، وعند وجود حالة تحكيمية لم يشاهدها حكم اللقاء ينقلها حكم الفيديو لحكم المباراة، لكن الحالة المصرية التي طبقناها في مصر من الشاشة الموجودة أمام حكم الفيديو الى حكم المباراة مباشرة.

هذا يحق للفريقين طلب العودة لحكم الفيديو؟

ليس من حق الفريقين طلب العودة لحكم الفيديو، وإلا ستتحول كرة القدم الى لعبة أخرى مثل التنس، وهذا معناه أن المباراة ستتوقف كل دقيقة.

هل كان لديك تخوف من تطبيق حكم الفيديو؟

لم يكن لدي تخوف من تطبيق التجربة، لأننا أقمنا معسكرا للحكام لعدة أيام لتدريب الحكام على تجربة حكم الفيديو.

متى سيطبق حكم الفيديو بشكل دائم؟

إعتبارا من بداية الموسم المقبل في كل المباريات ، ولن تكلفنا المبلغ الكبير الذي تتكلفه مباريات الفيفا .

هل يجبر حكم الساحة على تنفيذ قرار حكم الفيديو؟

لا، حكم المباراة هو صاحب القرار الأول والأخير في اللقاء، ورأي حكم الفيديو استشاري..

هل هناك تجربة عربية أخرى لتطبيق حكم الفيديو؟

مصر أول دولة عربية وأفريقية تطبق حكم الفيديو.

هل سيجبر الفيفا كل الدول تطبيق حكم الفيديو؟

الإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ترك للدول حرية تطبيق حكم الفيديو، بدليل أننا في مصر طبقنا حكم الفيديو بطريقة مختلفة عما طبقة الفيفا في بطولتي كأس العالم للأندية وكأس القارات، كما أن الفيفا يعلم أن هناك دولا قدراتها المادية ضعيفة لا تستطيع نقل المباراة بأكثر من كاميرا ولا تتحمل تطبيق حكم الفيديو.

برأيك، حكم الفيديو سيقلل من مشاكل كرة القدم أم تزيدها؟

لاشك ان حكم الفيديو سيقلل من مشاكل كرة القدم، ولو أننا طبقنا تجربة حكم الفيديو في لقاء الزمالك ومصر للمقاصة في الدور الأول من الدوري الممتاز التي كان فيها ضربة جزاء للزمالك ما كانت هناك مشكلة واحدة طوال الموسم، الهدف من التجربة استخدام قليل جدا مع فائدة كبيرة.