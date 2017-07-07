شطة لـ CNN: الصراعات أطاحت بالفرق السودانية من بطولات أفريقيا والأزمة ستنتهي خلال ساعات

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN) -- أكد رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، عبد المنعم مصطفى الشهير بـ "شطة "، أن نشاط الكرة السودانية سيعود خلال أيام قليلة بعد اتفاق الأطراف المختلفة على خارطة الطريق التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحسب ما قاله لـ CNN.

وكان هذا نص الحوار:

ما أسباب إيقاف النشاط الكروي في السودان؟

حدث خلاف بين معتصم جعفر، الذي انتخب رئيسا للإتحاد السوداني لكرة القدم، بعد أن كان نائبا مع رئيس الإتحاد الأسبق كمال شداد لفترتين، وبين عبد الرحمن سر الختم، الذي تمسك بكونه رئيس الاتحاد السوداني، ما أدى في النهاية الى تصاعد الأزمة بينهما، بعدها تدخل الفيفا بقرار الإيقاف.

ما الأثار المترتبة على قرار الفيفا؟

خطاب الفيفا للاتحاد السوداني لكرة القدم كان صريحا بإيقاف الفرق السودانية عن المشاركة في كل الأنشطة الدولية والقارية، هذا أدى الي استبعاد كل الفرق السودانية من اللعب في بطولات أفريقيا، وهو ما أصاب الجميع بالحزن والاستنكار، فالمريخ استبعد الجمعة من اللعب أمام النجم الساحلي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة الى الهلال وهلال الأُبيض، وللأسف فريق هلال الأُبيض كان متأهلا لدور الثمنية للبطولة الكونفدرالية، ولكن للأسف خرج من البطولة بسبب ما حدث.

ألم يحاول أي من الطرفين التنازل عن رأيه لصالح الكرة السودانية ؟

معتصم جعفر، رضخ لخارطة الطريق التي عرضها الفيفا، لكن للأسف مجموعة عبد الرحمن السر، كانت تصارع وتقاتل بأنها الاتحاد الشرعي، وفشل وزير الرياضة في حل الأزمة.

ألم يتدخل المسؤولين في السودان لمحاولة درء ما حدث؟

التدخل الحكومي يعرض أي اتحاد للايقاف مثلما حدث من قبل مع مالي والكويت والعراق بسبب المشاحنات بين الأطراف في الدولة، والمسؤولون في الاتحاد الأفريقي "كاف" نصحوا المسؤولبين في السودان أكثر من مرة بالتنازل عن الخلافات الموجودة بينهم، لكن يبدو أن هناك الأطراف لم يكن لديهم اقتناع أن الفيفا سيوقف الكرة السودانية.

ما هو موقف الشارع الكروي في السودان؟

الشارع الكروي والجماهير السودانية غاضبة أشد الغضب من هؤلاء المسؤولين وانقلبوا علبهم جميعا.

أين كانت الدولة السودانية من الأزمة؟

تدخل نائب رئيس الجمهورية الجمعة، وأظن أنه أوشك على حل الأزمة، والموافقة على خارطة الطريق التي عرضها الفيفا، سيتم إبلاغ الفيفا خلال ساعات بانتهاء الأمر، والتقدم بطلب لرفع الإيقاف عن الكرة السودانية.

إذا ما تم رفع الإيقاف عن الكرة السودانية خلال ساعات، هل هناك فرص لعودة الفرق السودانية لبطولات أفريقيا؟

أظن أن فرص عودة الفرق السودانية لبطولات أفريقيا ستكون صعبة، لأنه تم إبلاغ السودان بالإيقاف منذ مساء الخميس، كما تم إبلاغ اتحادات الفرق التي كانت ستواجه الفرق السودانية، وهى اتحادات تونس وموزمبيق وزامبيا، لكن هناك أملا لدى السودان في رفع الإيقاف فورا وإعادة تلك المباريات في وقت أخر، وإن كنت أرى أن هذا أمر في غاية الصعوبة.