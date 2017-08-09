شاهد.. لاعب كرة سلة يسجل رقماً قياسياً من مروحية لاعب كرة سلة يسجل رقماً قياسياً من مروحية رياضة آخر تحديث منذ20 دقيقة. كرة السلةأرقام قياسيةرياضةرياضة كرة القدم شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:57 هارلم غلوبتروترز هو فريق كرة سلة استعراضي. كرة السلةأرقام قياسيةرياضةرياضة كرة القدم شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"Sport_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"sp-0908017-harlem-globetrotters-bull-bullard-world-record-helicopter","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2017/08/09","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["sport","sport:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.