بالفيديو: ما هو السر خلف نجاح ريال مدريد؟
بالفيديو: ما هو السر خلف نجاح ريال مدريد؟
رياضة
آخر تحديث السبت, 19 اغسطس/آب 2017; 06:57 (GMT +0400).
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الوصول إلى عرش فرق كرة القدم يحتاج إلى الموهبة والمهارة والكثير من العمل الجاد، إليكم كيف يستعد فريق ريال مدريد للموسم الجديد.
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