بالفيديو: ما هو السر خلف نجاح ريال مدريد؟

بالفيديو: ما هو السر خلف نجاح ريال مدريد؟

رياضة
آخر تحديث السبت, 19 اغسطس/آب 2017; 06:57 (GMT +0400).
رياضةكرة القدمالدوري الإسبانيريال مدريددوري أبطال أوروبا
3:17

الوصول إلى عرش فرق كرة القدم يحتاج إلى الموهبة والمهارة والكثير من العمل الجاد، إليكم كيف يستعد فريق ريال مدريد للموسم الجديد.

رياضةكرة القدمالدوري الإسبانيريال مدريددوري أبطال أوروبابرشلونةزين الدين زيدانكريستيانو رونالدو