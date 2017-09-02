سيرينا وليامز تنجب طفلها الأول

سيرينا وليامز تنجب طفلها الأول

رياضة
آخر تحديث السبت, 02 سبتمبر/ايلول 2017; 02:13 (GMT +0400).
سيرينا ويليامزالتنسأطفالالأمومة
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نجمة كرة المضرب كانت في ويست بالم بيتش في فلوريدا أثناء المخاض، وأنجبت طفلة تزامناً مع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس المقامة في نيويورك.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقبلت نجمة التنس سيرينا وليامز، وخطيبها أليكسيس أوهانيون، طفلهما الأول في الأول من سبتمبر 2017.

سيرينا ويليامزالتنسأطفالالأمومة