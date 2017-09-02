أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقبلت نجمة التنس سيرينا وليامز، وخطيبها أليكسيس أوهانيون، طفلهما الأول في الأول من سبتمبر 2017.
سيرينا وليامز تنجب طفلها الأول
سيرينا وليامز تنجب طفلها الأول
رياضة
آخر تحديث السبت, 02 سبتمبر/ايلول 2017; 02:13 (GMT +0400).
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نجمة كرة المضرب كانت في ويست بالم بيتش في فلوريدا أثناء المخاض، وأنجبت طفلة تزامناً مع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس المقامة في نيويورك.
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