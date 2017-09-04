شاهد.. سيارة سباق تقذف وقوداً مشتعلاً.. وجمهور يحترق

سيارة سباق تقذف وقوداً مشتعلاً.. وجمهور يحترق

رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 04 سبتمبر/ايلول 2017; 09:46 (GMT +0400).
أسترالياحرائقحوادثسباقاتسيارات
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أدى حريق أثناء سباق سيارات في أستراليا إلى حرق 10 على الأقل.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قذفت سيارة وقوداً مشتعلاً على جمهور أثناء سباق سيارات في أستراليا، لتشتعل النيران في الوقود وتحرق أعداداً من الناس، من بينهم شخص في حالة حرجة.

أسترالياحرائقحوادثسباقاتسيارات