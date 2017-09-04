شاهد.. سيارة سباق تقذف وقوداً مشتعلاً.. وجمهور يحترق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قذفت سيارة وقوداً مشتعلاً على جمهور أثناء سباق سيارات في أستراليا، لتشتعل النيران في الوقود وتحرق أعداداً من الناس، من بينهم شخص في حالة حرجة.