أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قذفت سيارة وقوداً مشتعلاً على جمهور أثناء سباق سيارات في أستراليا، لتشتعل النيران في الوقود وتحرق أعداداً من الناس، من بينهم شخص في حالة حرجة.
شاهد.. سيارة سباق تقذف وقوداً مشتعلاً.. وجمهور يحترق
سيارة سباق تقذف وقوداً مشتعلاً.. وجمهور يحترق
رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 04 سبتمبر/ايلول 2017; 09:46 (GMT +0400).
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أدى حريق أثناء سباق سيارات في أستراليا إلى حرق 10 على الأقل.
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