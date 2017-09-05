حمّى كأس العالم وحلم التأهل يوحدان صفوف سوريا الممزقة

حمّى كأس العالم توحد صفوف سوريا الممزقة

رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 05 سبتمبر/ايلول 2017; 01:10 (GMT +0400).
سورياكرة القدم
1:05

المنتخب السوري لديه فرصة للتأهل إلى كأس العالم في حال تغلّب على نظيره الإيراني اليوم، الثلاثاء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبيل بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، الثلاثاء، ينتظر المشجعون السوريون لفوز من شأنه أن يتفوق على الانقسامات السياسية. فالمنتخب السوري لديه فرصة للتأهل إلى كأس العالم في حال تغلّب على نظيره الإيراني اليوم، الثلاثاء.

سورياكرة القدم