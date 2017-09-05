حمّى كأس العالم وحلم التأهل يوحدان صفوف سوريا الممزقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبيل بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، الثلاثاء، ينتظر المشجعون السوريون لفوز من شأنه أن يتفوق على الانقسامات السياسية. فالمنتخب السوري لديه فرصة للتأهل إلى كأس العالم في حال تغلّب على نظيره الإيراني اليوم، الثلاثاء.