عمر السومة لـCNN: جاهدنا من أجل التأهل ونحتاج للدعم أمام أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم يخيب عمر السومة آمال جماهير المنتخب السوري إثر عودته لصفوف المنتخب بعد غياب استمر لست سنوات، فقد سجل أحد أكثر الأهداف أهمية في تاريخ الكرة السورية، وهو الهدف الذي وصل بالمنتخب السوري إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018. والسومة أكد في مقابلة حصرية مع CNN أن المنتخب السوري "جاهد وقاتل" من أجل التأهل.

وقال السومة: "رغم الظروف والوضع الذي يمر به منتخبنا، رأى الجميع أن اللاعبين جاهدوا وقاتلوا حتى آخر دقيقة، والتأهل جاء في آخر دقيقتين".

وأضاف هداف الدوري السعودي لثلاث مواسم متتالية: "الحمد لله منتخبنا يمتلك أفضل مجموعة منذ 10 سنوات أو 15 سنة، فجميع اللاعبين تقريباً محترفين خارج البلاد."

وتابع السومة: "لا ينقصنا شيء، سوى التشجيع والدعم، الجميع يعرف من هو منتخب أستراليا لكنني أثق باللاعبين وبقدرتهم على تجاوزه، سننتظر القرعة الآن لنعرف ما إذا كنا سنلعب المباراة الأولى على أرضنا أم خارجها."

وأثار ابن مدينة دير الزور الكثير من الجدل بعد أن اعتذر عن الإنضمام لنسور قاسيون خلال الأعوام الماضية، لكنه عاد بعد ذلك وحقق أحلام الجماهير السورية التي كانت تنتظر رؤيته بقيمص المنتخب.

لعب السومة مباراته الرسمية الأولى مع سوريا أمام قطر في التصفيات الحالية، ولعب دوراً تكتيكياً مهماً ساهم في فوز المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يتألق في مباراة إيران ويسجل هدفاً ويتسبب بآخر.