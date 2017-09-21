محمد عواد لشبكتنا: السعودية تمتلك جيلاً مثقفاً كروياً.. ومفتاح فوز سوريا هو غياب الضغط النفسي
عواد: مفتاح فوز سوريا هو غياب الضغط النفسي
رياضة
آخر تحديث الخميس, 21 سبتمبر/ايلول 2017; 10:31 (GMT +0400).
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مقابلة شبكتنا بالعربية مع المحلل الرياضي ورئيس تحرير موقع سبورت 360
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