نجوم سوريوّن لمنتخب بلادهم: قلوبنا معكم

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فيديو يستعرض التوقعات حول مباراة المنتخب السوري المقبلة مع أستراليا ضمن تصفيات الملحق الآسيوي المؤهلة لكأس العالم. ومن الفنّانين: سلاف فواخرجي، ناصيف زيتون، يامن الحجلي وباسم ياخور