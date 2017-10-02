نجوم سوريوّن لمنتخب بلادهم: قلوبنا معكم
نجوم سوريوّن لمنتخب بلادهم: قلوبنا معكم
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات.
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فيديو يستعرض التوقعات حول مباراة المنتخب السوري المقبلة مع أستراليا ضمن تصفيات الملحق الآسيوي المؤهلة لكأس العالم. ومن الفنّانين: سلاف فواخرجي، ناصيف زيتون، يامن الحجلي وباسم ياخور
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