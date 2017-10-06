شاهد.. احتفالات السوريين بالتعادل مع أستراليا في ملحق كأس العالم

دمشق، سوريا (CNN)-- لقطات تظهر احتفالات في سوريا بالتعادل مع أستراليا في تصفيات ملحق كأس العالم، وهو التعادل الذي حافظ على فرصة المنتخب السوري في إمكانية التأهل إلى أكبر البطولات العالمية في كرة القدم.

وتعادل المنتخب السوري بهدف لمثله مع نظيره الأسترالي، في مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018، والتي أقيمت في إقليم مالاكا في ماليزيا. وسجل المنتخب الأسترالي الهدف الأول عند الدقيقة 40، عبر اللاعب روبي كروس، فيما سجل هدف التعادل للمنتخب السوري اللاعب عمر السومة عبر ضربة جزاء في الدقيقة 84. وبهذا التعادل، يحتاج المنتخب السوري إلى تحقيق تعادل إيجابي بأكثر من هدف ليتأهل إلى الملحق العالمي أو إلى تحقيق الفوز في مباراة الإياب التي ستلعب في مدينة سيدني الأسترالية في 10 من الشهر الجاري.