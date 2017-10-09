خلال عام.. كيف صنع المصريون إنجاز التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة؟

1:33

بعد تأهل مصر لمونديال كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، نستعرض لكم مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم عن القارة الأفريقية منذ البداية وحتى ليلة تحقيق الحلم.