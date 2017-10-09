خلال عام.. كيف صنع المصريون إنجاز التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة؟

كيف تأهلت مصر إلى كأس العالم للمرة الثالثة؟

رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 09 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 09:49 (GMT +0400).
مصرمنتخب مصرروسيا 2018كأس العالم
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بعد تأهل مصر لمونديال كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، نستعرض لكم مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم عن القارة الأفريقية منذ البداية وحتى ليلة تحقيق الحلم.

مصرمنتخب مصرروسيا 2018كأس العالم