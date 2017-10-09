خلال عام.. كيف صنع المصريون إنجاز التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة؟
كيف تأهلت مصر إلى كأس العالم للمرة الثالثة؟
رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 09 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 09:49 (GMT +0400).
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بعد تأهل مصر لمونديال كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، نستعرض لكم مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم عن القارة الأفريقية منذ البداية وحتى ليلة تحقيق الحلم.
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