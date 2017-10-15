إبراهيم عالمة لـCNN: المنتخب السوري وحد الشعب وطموحنا أصبح أكبر
إبراهيم عالمة لـCNN: المنتخب السوري وحد الشعب
رياضة
آخر تحديث الأحد, 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 06:55 (GMT +0400).
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أكد حارس مرمى المنتخب السوري إبراهيم عالمة، في مقابلة مع شبكتنا، أن أداء المنتخب السوري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وحد الشعب، وقال إن الطموح أصبح أكبر رغم خروج المنتخب من التصفيات بعد خسارته في الملحق أمام أستراليا.
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