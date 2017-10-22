شاهد.. كوبي براينت يبهر نيمار ونجوم باريس سان جيرمان

كوبي براينت يبهر نيمار ونجوم باريس سان جيرمان

رياضة
آخر تحديث الأحد, 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 12:01 (GMT +0400).
كرة السلةكرة القدمنجوممشاهيرباريس سان جيرمان
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أدهش نجم كرة السلة وNBA السابق كوبي براينت لاعبي نادي باريس سان جيرمان أثناء زيارة إلى مقر النادي.

باريس، فرنسا (CNN)-- ذهب لاعب كرة السلة ونجم NBA السابق، كوبي براينت، في زيارة إلى مقر نادي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية، حيث التقى بلاعبي النادي والتقط صوراً معهم، إضافة إلى أنه استعرض مهاراته الكروية على أرض الملعب.

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