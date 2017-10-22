باريس، فرنسا (CNN)-- ذهب لاعب كرة السلة ونجم NBA السابق، كوبي براينت، في زيارة إلى مقر نادي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية، حيث التقى بلاعبي النادي والتقط صوراً معهم، إضافة إلى أنه استعرض مهاراته الكروية على أرض الملعب.
شاهد.. كوبي براينت يبهر نيمار ونجوم باريس سان جيرمان
كوبي براينت يبهر نيمار ونجوم باريس سان جيرمان
رياضة
آخر تحديث الأحد, 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 12:01 (GMT +0400).
0:43
أدهش نجم كرة السلة وNBA السابق كوبي براينت لاعبي نادي باريس سان جيرمان أثناء زيارة إلى مقر النادي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.