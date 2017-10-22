شاهد.. كوبي براينت يبهر نيمار ونجوم باريس سان جيرمان

باريس، فرنسا (CNN)-- ذهب لاعب كرة السلة ونجم NBA السابق، كوبي براينت، في زيارة إلى مقر نادي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية، حيث التقى بلاعبي النادي والتقط صوراً معهم، إضافة إلى أنه استعرض مهاراته الكروية على أرض الملعب.