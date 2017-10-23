هل هذا هو أول رئيس للوشوم بناد رياضي؟

هل هذا هو أول رئيس للوشوم بناد رياضي؟

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
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1:30

قام اتحاد فيلادلفيا الرئيسي للعبة كرة القدم بالتعاقد مع أول موظف على الإطلاق بوظيفة رئيس وشم الرياضيين.

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