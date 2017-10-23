هل هذا هو أول رئيس للوشوم بناد رياضي؟
هل هذا هو أول رئيس للوشوم بناد رياضي؟
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
1:30
قام اتحاد فيلادلفيا الرئيسي للعبة كرة القدم بالتعاقد مع أول موظف على الإطلاق بوظيفة رئيس وشم الرياضيين.
قام اتحاد فيلادلفيا الرئيسي للعبة كرة القدم بالتعاقد مع أول موظف على الإطلاق بوظيفة رئيس وشم الرياضيين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.