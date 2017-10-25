شاهد.. ما الرقم الذي سيحطمه الحضري إن اختير لكأس العالم؟

ما الرقم الذي سيحطمه الحضري في كأس العالم؟

رياضة
آخر تحديث الأربعاء, 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 02:34 (GMT +0400).
مصركأس العالمكرة القدمعصام الحضريروسيا 2018
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بالنسبة إلى مصر، فإن هذا هو الظهور الأول لها في كأس العالم منذ عام 1990.

مصركأس العالمكرة القدمعصام الحضريروسيا 2018