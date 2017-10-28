شاهد.. راكب أمواج شهير يخشى التواجد تحت الماء
شاهد.. راكب أمواج شهير يخشى التواجد تحت الماء
رياضة
آخر تحديث السبت, 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 11:51 (GMT +0400).
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يخاطر راكب الأمواج البرتغالي الشهير نك فون روب بحياته ملاحقا الأمواج الكبرى ليفعل ما يعشقه، ولكن في وسط ذلك هناك أمر يُخيف هذا المحترف تحت الماء.
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