شاهد.. راكب أمواج شهير يخشى التواجد تحت الماء

شاهد.. راكب أمواج شهير يخشى التواجد تحت الماء

رياضة
آخر تحديث السبت, 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 11:51 (GMT +0400).
رياضةمغامراتالبرتغالمشاهير
1:30

يخاطر راكب الأمواج البرتغالي الشهير نك فون روب بحياته ملاحقا الأمواج الكبرى ليفعل ما يعشقه، ولكن في وسط ذلك هناك أمر يُخيف هذا المحترف تحت الماء.

رياضةمغامراتالبرتغالمشاهير