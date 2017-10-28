شاهد.. راكب أمواج شهير يخشى التواجد تحت الماء

1:30

يخاطر راكب الأمواج البرتغالي الشهير نك فون روب بحياته ملاحقا الأمواج الكبرى ليفعل ما يعشقه، ولكن في وسط ذلك هناك أمر يُخيف هذا المحترف تحت الماء.